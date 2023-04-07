Общество

В Пскове установщики баннера передавили саженцы тюльпанов на газоне

Установщики баннера, который находится на перекрёстке улиц Труда и Звёздной в Пскове, проехали по газону и по саженцам тюльпанов. Об этом бдительные горожане сообщили в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Тимофеев / «ВКонтакте»

«Вот зачем этот баннер с рекламой колбасы, которую кому надо, найдут в магазине? Дело в том ,что установщики перепахали газон на котором посажены тюльпаны, а они начали прорастать уже, но оказались под колёсами», – отметил автор поста.

В комментариях местные жители возмутились подобным отношением к городскому пространству. «Всем нужна денежная выгода и бетонные дворы, чтобы их колесницы не вязли в газоне и цветах, и чтобы их дети ни в коем случае не падали с качелей детских благоустроенных площадок!» – сыронизировала псковичка.

Ещё один горожанин написал, что работники должны использовать для работ по установке баннеров только пространство тротуара. «Фотографируйте машину на газоне и отправляйте письмо в контрольное управление администрации Пскова», – посоветовал он.