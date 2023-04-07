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Общество

Псковским студентам рассказали о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны

08.04.2023 14:25|ПсковКомментариев: 0

Студенты Псковского агротехнического колледжа стали зрителями военно-патриотического мероприятия «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной организации многодетных семей «Дети – наше будущее».

Фото: ПОООМС «Дети – наше будущее»

Разговор об истории нацизма и его жертвах на оккупированной территории Советского Союза и других стран стал темой встречи активистов ПОООМС «Дети – наше будущее», партнеров проекта «Ради жизни» и молодежи накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемого 11 апреля, и Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 19 апреля.

Председатель «Западного казачьего резерва» Вадим Азарьев побеседовал с первокурсниками колледжа об истоках геноцида, его пропаганде, концлагерях на территории Пскова и области. Ребята узнали о масштабах трагедии, о жестоких условиях жизни на территории трудовых лагерей, бесчеловечных экспериментах и средстве массового уничтожения в лагерях смерти – отравляющем газе «Циклон Б».

«Всего было создано 14 тысяч лагерей на захваченной территории нашей страны. Лагеря были двух типов: трудовые и лагеря смерти. 17 млн людей из 20 стран мира были в концлагерях, лишь 6 млн были освобождены. Остальные погибли и были убиты, – рассказал молодежи Вадим Азарьев.

Заместитель председателя комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области, председатель Центра чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев также обратился к студентам. Выступающий представил архивные снимки узников, фотографии лагерей, сделанные в Саласпилсе, Освенциме, Бухенвальде, Порховском районе.

Детский театр «Бенефис» выступил с постановкой «Экскурсия. Концлагерь. Мы». 

«Мы рассказали вам сегодня только одну тысячную часть той зверской страшной войны, чтобы эта война и эти зверства не повторились. Вспомните своих предков, которые воевали, были замучены в застенках. Нам хочется верить, что это никогда не повторится», – отметила режиссер и руководитель театра Наталья Сурикова.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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