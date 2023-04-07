Общество

Доплаты получат псковские медики, лечащие больных ВИЧ и туберкулёзом

Региональные доплаты получат псковские медики, лечащие больных ВИЧ, туберкулёзом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В начале этого года я подробно рассказывал, как в Псковской области расширяется система мер поддержки медиков и педагогов. Напомню, что на эти цели мы дополнительно запланировали более 110 млн рублей в 2023 году. На этой неделе утвердил ещё две меры поддержки», – отметил глава региона.

Медработники, которые оказывают медпомощь при ВИЧ, туберкулёзе, психических расстройствах и расстройствах поведения, будут получать региональные доплаты. Ежемесячная выплата составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от занимаемой должности и отработанного времени, говорится в тексте указа.

Кроме этого, внедряются новые меры поддержки студентов, которые получают среднее профессиональное образование в сфере медицины. С 1 апреля студенты-целевики, которые обучаются по программам «Лечебное», «Сестринское» и «Акушерское» дело, будут получать ежемесячные доплаты к стипендии в размере 3 тысяч рублей.