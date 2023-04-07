Общество

Прерывистый сон может указывать на опухоль мозга – терапевт

Прерывистый сон может беспокоить при инфекционных заболеваниях, повышении артериального давления, нарушении ритма сердца или опухоли головного мозга, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, зачастую ночной отдых нарушается во время болезни. «Прерывистый сон может быть проявлением инфекционных заболеваний, как бактериальных, так и вирусных. Когда у нас температура повышена, конечно, мы будем плохо спать», – цитирует эксперта «Москва 24».

Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает. Нарушение ритма и проводимости сердца также может приводить к тому, что человек просыпается ночью, продолжает терапевт.

Кроме того, сон часто ухудшается у женщин во время климакса.

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», – заключила эксперт.