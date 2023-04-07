Общество

Региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдут в Псковской области

Региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства проведут в Псковской области. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первый этап ярмарки пройдет 14 апреля в псковском и великолукском отделениях Областного центра занятости.

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Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня.

Принять участие в ярмарке можно школьникам и их родителям, студентам, неработающим гражданам и тем, кто хочет сменить своё направление профессиональной деятельности.

«Здесь будут представлены самые разные вакансии нашего региона, а приглашённые эксперты будут проводить лекции, мастер-классы, тренинги», – отметил губернатор.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8(8112) 664055 (с 9:00 до 18:00).