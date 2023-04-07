Общество

Новую зону ожидания открыли в амбулаторном центре псковской «инфекционки»

Более комфортную зону ожидания открыли в амбулаторном центре Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Доставалова, 14 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении. «инфекционки»

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Для удобства пациентов на улице Доставалова, 14 мы открыли более комфортную зону ожидания в специально выделенном помещении. Теперь большее внимание будет уделено пребыванию детей. За отдельным столиком ребенок сможет заняться рисунками или раскрасками. Также малышам может быть предложен просмотр любимых мультфильмов В период сдачи взрослыми анализов или в момент нахождения на приеме у специалиста за ребенком проследит наш медицинский персонал», - рассказали в учреждении.

В больнице добавили, что число пациентов, которых принимает амбулаторный центр, увеличивается.

«Горожане часто благодарят за возможность сдать анализы в субботу. Наличие дежурных рабочих дней в период продолжительных праздников также является обязательным атрибутом деятельности инфекционной больницы Это гарантирует предоставление населению всего спектра возможностей наших лабораторий, - отметили в «инфекционке» - Субботний прием главного внештатного специалиста по инфекционным болезням стал традиционным и очень востребованным для пациентов. Напомним, что с 1 апреля он проходит на Доставалова».

В учреждении также рассказали, что по субботам и вторникам после небольшого перерыва прием пациентов начал вести врач-оториноларинголог.