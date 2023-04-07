Общество

Фестиваль здоровья «Поверь в себя» состоялся в Пскове

Региональный фестиваль здоровья «Поверь в себя» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Двери перед участниками фестиваля - студентами учреждений профессионального образования Псковской области, обучающимися муниципальных образовательных организаций и гостями - распахнул Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фестиваль «Поверь в себя» - праздник приверженцев здорового образа жизни, пояснили в комитете. В первой его части перед присутствующими выступили добровольцы Псковского медицинского колледжа, Тямшанской гимназии и ПсковГУ. Были представлены презентации по вопросам продвижения здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

«Яркие, юмористические и креативные выступления агитбригад стали настоящими находками и украшением праздника. Творческий флешмоб показал искреннюю заинтересованность и активную жизненную позицию его участников», - отметили в комитете.