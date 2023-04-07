31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 896 раз, сообщает Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки смогли 25 пациентов, всего – 126 511. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 42951/10
Великие Луки – 18370/1
Бежаницкий район – 1653/1
Великолукский район – 2903/3
Гдовский район – 2276/0
Дедовичский район – 3154/2
Дновский район – 1040/2
Красногородский район – 1149/0
Куньинский район – 1087/1
Локнянский район – 1237/0
Невельский район – 5736/0
Новоржевский район – 1380/2
Новосокольнический район – 3352/0
Опочецкий район – 3949/2
Островский район – 6172/1
Палкинский район – 1317/0
Печорский район – 3067/0
Плюсский район – 2025/0
Порховский район – 4659/1
Псковский район – 9905/1
Пустошкинский район – 1626/3
Пушкиногорский район – 1915/0
Пыталовский район – 1949/0
Себежский район – 3044/1
Стругокрасненский район – 2185/0
Усвятский район – 750/0.