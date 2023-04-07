Общество

31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области

31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 896 раз, сообщает Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки смогли 25 пациентов, всего – 126 511. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 42951/10

Великие Луки – 18370/1

Бежаницкий район – 1653/1

Великолукский район – 2903/3

Гдовский район – 2276/0

Дедовичский район – 3154/2

Дновский район – 1040/2

Красногородский район – 1149/0

Куньинский район – 1087/1

Локнянский район – 1237/0

Невельский район – 5736/0

Новоржевский район – 1380/2

Новосокольнический район – 3352/0

Опочецкий район – 3949/2

Островский район – 6172/1

Палкинский район – 1317/0

Печорский район – 3067/0

Плюсский район – 2025/0

Порховский район – 4659/1

Псковский район – 9905/1

Пустошкинский район – 1626/3

Пушкиногорский район – 1915/0

Пыталовский район – 1949/0

Себежский район – 3044/1

Стругокрасненский район – 2185/0

Усвятский район – 750/0.