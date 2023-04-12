Общество

Победителей хакатона по созданию миров в Roblox определили в Пскове

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итога конкурса разработчиков (хакатона) Acoola Play House среди школьников по созданию миров в игровой платформе Roblox. Конкурс проходил в течение четырех дней в дистанционном формате и собрал участников со всей страны, сообщили псковской Ленте Новостей в «Кванториуме».

Команды разработчиков соревновались по трем трекам: «Город», «Игровое пространство» и «Магазин». Перед ними ставилась задача разработать сюжет игры на платформе Roblox и оформить ее в стилистике бренда детской одежды Acoola - главного партнера мероприятия.

В результате победителями по каждому из трех направлений стали команды школьников из Калининграда, Самары, а также сборная команда из Москвы и Костромы. Вторые места заняли участники из Арзамаса (2 команды) и Пскова. Серебро в каждом треке забрали псковичи и команда из Архангельска.

«Мы увидели много интересных и самых разнообразных игровых сюжетов. Начиная от средневековых миров, заканчивая ситуацией, где главный герой теряется в магазине и ищет родителей. Такой формат соревнований позволяет детям повзаимодействовать с любимой платформой, развивает фантазию и прокачивает очень востребованные сегодня навыки в геймдизайне», - отметила заместитель директора по проектному управлению «Кванториума» и организатор хакатона Виктория Зарецкая.

Победители конкурса будут отмечены ценными призами от партнеров и спонсоров, а лучшие варианты игр бренд планирует внедрить в работу.

«Мы желаем всем ребятам дальше развиваться в этой сфере, потому что это очень востребованное направление. С победителями будем оставаться на связи», - сказала бренд-директор Acoola Юлия Воробьева.

Конкурс разработчиков включал в себя не только выполнение задания, но и образовательный блок: ряд мастер-классов по разработке сценариев игр, созданию миров в Roblox и работе со скриптами. Вела мастер-классы Анна Дрейнберг — основатель компании Tomorrow’s render Team, которая занимается созданием иммерсивных проектов в виртуальной, дополненной реальности и метавселенных. Также партнерами и спонсорами конкурса выступили «Муза» — онлайн-университет творческих профессий от Edutoria, благотворительный фонд «Система», дизайн-центр Raskroi.