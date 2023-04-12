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Сергей Вострецов: В любом случае День Победы отмечали и будем отмечать

В любом случае День Победы отмечали и будем отмечать, заявил депутат Государственной думы РФ VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей идею отмены Парада Победы.

«Я думаю, что в любом случае День Победы отмечали и будем отмечать. Но в тех регионах, где существует опасность, те субъекты, которые прилегают к тем регионам, где проходит специальная военная операция, конечно, от массовых мероприятий стоит воздержаться. Никакими благими целями не будет оправдан риск для жизни людей. Террористы нацелены на провокации, людей необходимо от этих провокаций оградить и защитить. Понимаем желание наших граждан, оно справедливо и благородно – отметить массово, шествиями», - сказал Сергей Вострецов.

Кроме того, он напомнил о проведении акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате во время пандемии коронавируса.

«Для тех регионов, где такая опасность существует, можно провести в таком формате. Мне кажется, сегодня нужно воздержаться от проведения массовых мероприятий в целом, ситуация непростая», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.

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