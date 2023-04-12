Общество

Без инициативы от населения субботник провести не получится — Дмитрий Барабанов

Для проведения субботника на территории округа необходимо желание, инициатива от местных жителей. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

«У нас есть группа в социальной сети "ВКонтакте", в которой большое количество подписчиков, с точки зрения проживающих на территории округа №14. Мы отслеживаем эту группу, и как только появляется активность, если кто-то из жителей, из собственников домов, квартир говорит: "Да, мы хотим субботник, окажите содействие", мы, конечно, безусловно, оказываем всяческое содействие — и в технике, и в инвентаре. И сами приходим, я прихожу. Но если активности от жителей нет, если жители не готовы проводить субботники, тут можно кричать сколько угодно: "Давайте проведем!" Но от этого ничего не изменится», - выразил мнение Дмитрий Барабанов.

По его словам, на данный момент предложений от жителей округа №14 по организации субботников еще не поступало.