Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 054 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.
Избавиться от болезни за сутки смогли 35 пациентов, всего – 126 664. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков - 43000/23
- Великие Луки - 18387/6
- Бежаницкий район - 1653/0
- Великолукский район - 2913/2
- Гдовский район - 2276/0
- Дедовичский район - 3159/4
- Дновский район - 1043/0
- Красногородский район - 1149/0
- Куньинский район - 1087/0
- Локнянский район - 1238/0
- Невельский район - 5736/0
- Новоржевский район - 1384/4
- Новосокольнический район - 3356/1
- Опочецкий район - 3962/0
- Островский район - 6174/1
- Палкинский район - 1319/0
- Печорский район - 3075/2
- Плюсский район - 2027/1
- Порховский район - 4666/3
- Псковский район - 9914/2
- Пустошкинский район - 1631/0
- Пушкиногорский район - 1925/2
- Пыталовский район - 1951/0
- Себежский район - 3048/1
- Стругокрасненский район - 2185/0
- Усвятский район - 750/0.