Общество

Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 054 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

Избавиться от болезни за сутки смогли 35 пациентов, всего – 126 664. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: