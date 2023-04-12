Общество

Обработку парков и скверов от клещей начнут в Пскове на следующей неделе

Обработку парков и скверов Пскова от клещей начнут на следующей неделе. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Уничтожать уже проснувшихся клещей и предупреждать их распространение будут с помощью специальных акарицидных препаратов. Опрыскивать будут наиболее посещаемые жителями места отдыха. Всего около 113 гектаров, отметил Борис Елкин.

«Главное, чтобы погода не подвела. По правилам не должно быть осадков за три дня до и три дня после обработки», – добавил глава Пскова.