Общество

Свыше 40 иностранцев выдворили с территории Псковской области с начала года

43 иностранных гражданина выдворили с территории Псковской области за три месяца 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Выдворение – это административное наказание иностранцев или лиц без гражданства. Оно заключается в принудительной высылке нелегальных мигрантов через государственную границу Российской Федерации. Такая мера применяется к лицам, которые совершили административное правонарушение, например, незаконно находятся в стране.

Административное выдворение иностранцев и его порядок регулируется статьей 34 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Всех нелегальных мигрантов сопровождают судебные приставы до международного аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.