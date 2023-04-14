Общество

Всероссийская ярмарка вакансий проходит в Пскове 14 апреля

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» проходит в Пскове 14 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Специалисты областного Центра занятости (на улице Коммунальной, 71А) проводят презентацию и собеседования с кандидатами. Также в рамках ярмарки для работодателей проведут круглый стол, где эксперты ответят на вопросы работодателей по поводу создания и размещения вакансий, а также о юридических нормах и правилах при собеседования и отбора кандидатов.

«Иногда работодатели ставят ограничения, которые недопустимы. Например, только женщин или мужчин, или же указывают определенный возраст. Это недопустимо. Наши сотрудники очень тщательно проверяют каждую вакансию, и сейчас мы хотим построить диалог с работодателями, ответить на все возможные вопросы», - рассказала в беседе с корреспондентом ПЛН начальник отделения ГКУПО «ОУЗЗ» по городу Пскову и Псковскому району Юлия Солпековская.

Она добавила, что в этом году ярмарка собрала максимальное количество работодателей.

«Эффективность есть, здесь идёт экспресс-собеседование. Помещение больше, ничего не давит, людей вокруг много, и соискатели ощущают себя более расслабленно. Конечно, с большой охотой люди приходят», - добавила Юлия Солпековская.

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Напомним, что в Пскове ярмарка проходит с 10.00 до 16.00 на площадке областного Центра занятости на улице Коммунальной, 71А. В Великих Луках ярмарка работала с 9.00 до 11.00 в Кадровом центре на улице Пионерской, 9.

В Пскове участниками ярмарки вакансий стали 973 человека, 34 работодателя, представлены 673 вакансии, работали 4 функциональные площадки. В Великих Луках участвовали 333 человека и 6 работодателей, представлены 168 вакансий.