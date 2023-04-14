Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в Псковской области

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало в Псковской области сегодня, 15 апреля.
С 15 апреля по 31 мая на онлайн-платформе пройдет всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Голосование реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда».
На рейтинговое голосование жителям Пскова представят следующие территории:
Также можно будет выбрать оборудование спортивной площадки. Максимальное количество общественных территорий, за которые участник голосования имеет право проголосовать, - одна. Победителям станут территории, набравшие наибольшее количество голосов.
Основная цель федерального проекта — сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.
Территории, которые наберут наибольшее количество голосов включат в план федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустроена в 2024 году.