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Общество

Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в Псковской области

15.04.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало в Псковской области сегодня, 15 апреля.

С 15 апреля по 31 мая на онлайн-платформе пройдет всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Голосование реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда».

На рейтинговое голосование жителям Пскова представят следующие территории:

  • сквер у гостиницы «Рижская»,
  • сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом,
  • сквер около дома 1/3 по улице Советской,
  • территория у памятника в честь 50-летия Красной Армии в микрорайоне Кресты.

Также можно будет выбрать оборудование спортивной площадки. Максимальное количество общественных территорий, за которые участник голосования имеет право проголосовать, - одна. Победителям станут территории, набравшие наибольшее количество голосов.

Основная цель федерального проекта — сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Территории, которые наберут наибольшее количество голосов включат в план федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустроена в 2024 году.

Проголосовать за благоустройство территории своего района может каждый житель Псковской области по ссылке.
Теги: #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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