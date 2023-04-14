Общество

Названы наиболее подорожавшие лекарства в Псковской области

Цены на «Таурин» и «Синупрет» в Псковской области в марте по сравнению с февралем выросли на 5,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Помимо этого, из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на «Фуросемид» – на 4,3%, активированный уголь – на 4,2%, аскорбиновую кислоту – на 3,4%, «Канефрон» – на 3,2%, «Амлодипин» – на 2,7%.

Наибольшее снижение цен отмечено на отечественный аспирин – на 5,6%, «Эуфиллин» – на 4,3%, «Осельтамивир» – на 3,6%, «Эргоферон» – на 3,4%, валидол – на 3,3%.

Напомним, в феврале по сравнению с январем цены более всего выросли на аскорбиновую кислоту.