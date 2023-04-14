Общество

Весна пришла: псковичи делятся теплыми кадрами в соцсетях

В начале апреля погода порадовала жителей Псковской области высокой температурой воздуха и солнечными днями. Сошел снег, жители принялись выкладывать в социальные сети фотографии проснувшейся природы, цветов и птиц, а кто-то даже первые грибы в лесу умудрился найти. Предлагаем насладиться красотой весеннего Пскова и посмотреть на яркие картинки из соцсетей горожан.

Первыми во всех лентах социальных сетей, как всегда, появились нежные подснежники и красочные крокусы. Пробившиеся на клумбах и дачах маленькие цветочки не запостил только ленивый.

Среди авторов фотографий, опубликованных с весенними хештегами, оказалось немало знатоков и ценителей птиц.

А, может, люди просто рады видеть, как мир оживает, и стараются запечатлеть все, по чему соскучились за долгую зиму. На фото зяблики, гоголи, скворцы и, конечно, дрозды.

Лед сошел, и десятки любителей рыбалки расселись по берегам рек. Судя по постам, многих горожан удивило большое количество рыболовов у реки Мирожи в Пскове.

На некоторых фотографиях количество любителей доходит до 30 человек на 30 квадратных метров.

Не дремлют и грибники. Ну, казалось бы, какие грибы? Снег ведь только-только сошел. Однако на этой недели в лесах Псковской области обнаружили не только привычные строчки, но и удивительные «бабушкины ушки». Необычные грибы нашел в лесу глава Куньинского района Олег Лебедев. Кстати, говорят, что саркосцифа алая (официальное название грибов – прим.ред.) - сорт вполне съедобный. Но глава района попробовать не отважился.

Конечно, с приходом тепла в жизнь псковичей вернулись и дачные шашлыки. В сети за неделю оказалось достаточно много постов, где горожане сообщали о долгожданном открытии мясного сезона.

Судя по фотографиям в соцсетях, некоторым жителям региона для хорошего настроения достаточно появившегося солнца. Теплые городские пейзажи также заполонили новостные ленты.

Весной сама природа напоминает нам о том, что жизнь продолжается. Не довольствуйтесь тем, чтобы полюбоваться очаровательными цветами на страницах интернета. Обязательно выходите на прогулку и сделайте свои уникальные весенние кадры на память.

Ксения Журавкова