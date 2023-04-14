Общество

Из-за ярмарки в Великих Луках перекроют часть дорог и запретят продавать алкоголь

Традиционная универсальная ярмарка «Весна-2023» состоится на площади Ленина в Великих Луках 22 апреля, она будет работать с 8:00 до 15:00. В связи с проведением ярмарки в городе перекроют несколько улиц и запретят продажу алкоголя в некоторых магазинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением ярмарки 21 и 22 апреля прекратят движение автотранспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на следующих автомобильных дорогах:

по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) с 7:00 21 апреля до 16:00 22 апреля;

на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина с 7:00 21 апреля до 16:00 22 апреля;

по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской 22 апреля с 6:00 до 16:00;

по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) с 7:00 21 апреля до 16:00 22 апреля.

Объезд будет осуществляться по проспекту Ленина, Октябрьскому проспекту, улице Пионерской, улице Пушкина, улице Комсомольской.

Также будет запрещена стоянка автотранспортных средств с 7:00 21 апреля до 16:00 22 апреля (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на площади Ленина, на проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина).

Помимо этого, на период проведения универсальной ярмарки «Всена-2023» не допускается розничная продажа алкогольной продукции: