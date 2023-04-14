Общество

С психологическим насилием на работе сталкивались 40% россиян — опрос

Россияне стали чаще жаловаться на абьюз на работе. Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение ТК РФ, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.

С психологическим насилием на работе сталкивались 40% опрошенных, у 45% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44%).

Основными проявлениями абьюза на работе россиян считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30%). 23% россиян сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением.

Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31% в 2019 году, 40% сейчас.