Общество

Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра

Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

«В связи с сильными порывами ветра на территории региона увеличивается вероятность возникновения ландшафтных пожаров. В условиях ветреной погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым», - заметили в ведомстве.