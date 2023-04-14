Общество

Как поздние завтраки влияют на фигуру, объяснила диетолог

Завтрак «настраивает» метаболизм человека на весь предстоящий день, отметила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, если отложить утренний прием пищи, то организм начнет копить энергию. Поздние завтраки могут приводить к набору лишних килограммов, уверена диетолог.

«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день», – сказала Маргарита Королева.

Чтобы скорость метаболизма была правильной, желательно садиться за стол вскоре после пробуждения, продолжила диетолог в интервью радио Sputnik.

«Завтракать нужно в первый час после пробуждения. Это настроит метаболизм на весь день. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи, и лучше выполнять различные функции, для которых она требуется», – заключила Маргарита Королева.