Общество

Сотрудники завода «Титан-Полимер» поддержали акцию по сбору сырья

Сотрудники завода «Титан-Полимер» поддержали акцию по сбору сырья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Двухдневная акция проекта «Экомышление» по сбору вторсырья проходит в Пскове. Сотрудники ООО «Титан-Полимер» присоединились к благотворительной экологической акции и сдали в переработку макулатуру. Это офисная бумага, собранная в офисе предприятия, а также накопленные дома бумажные отходы.

«Коллектив предприятия регулярно сдает на переработку макулатуру, собранную в офисе. Только в 2022 году "Титан-Полимер" направил на переработку свыше 1,2 т макулатуры. В заводском опен-офисе также установлен бокс для сбора крышек от пластиковой тары. Участие в раздельном сборе прививает команде экологическую ответственность и аккуратность. Есть дополнительный стимул для участия в благотворительной акции. Все вырученные денежные средства пойдут на покупку продуктов для зоозащитных организаций "Шанс" и "Лесопилка"», - рассказали на предприятии.

Сбор вторсырья в Пскове продолжится 15 апреля с 10:00 до 15:00 в трёх точках города. Проект «Экомышление» проводит акцию по сбору вторсырья – макулатуры и пластиковых бутылок. Помимо самой акции, проходит конкурс среди школьников.

Пункты сбора: