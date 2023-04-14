Общество

Названа цена пасхального набора в 2023 году

Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс».

В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля). Заключительная неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 10 по 15 апреля (в прошлом году – на 18-23 апреля), пишет РИА Новости.

«На минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей, и яиц в этом году россияне тратят 739 рублей. Это выше уровня прошлого года на 15%», - выяснили авторы исследования.

Также аналитики подсчитали траты на отдельные товары в составе набора. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по красителям для яиц - на 27%, до 115 рублей. По творогу он вырос на 11%, до 129 рублей, по куличу - на 7%, до 371 рубля, по яйцам - на 4%, до 124 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что на куличи тратят больше всего в Приморье, Самарской области, в Оренбуржье - свыше 600 рублей. В Москве же кулич берут за 380-400 рублей, в Санкт-Петербурге – за 300-310 рублей.