Общество

Михаил Ведерников в Пасху посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Пасху посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Это древняя церковь, которую воздвигли по указу Великого князя Василия III из государевой казны. Вместе с городом церковь Покрова от Торгу пережила многие невзгоды, её несколько раз возводили заново.

«Вот уже несколько столетий жители Пскова обретают здесь душевную лёгкость и радость в молитве. С Праздником! Христос Воскресе!» – поздравил псковичей губернатор.