Общество

В России призвали изменить закон об отлове собак после гибели ребенка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных. По его мнению, существующие на данный момент нормативы, неэффективны. Слова главы региона приводит РБК.

Глава региона озвучил данное мнение после того, как утром 16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Из-за полученных травм мальчик скончался.

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По словам губернатора, с проблемой безнадзорных животных сталкиваются власти всех регионов России. Однако меры, которые сегодня предусматривает законодательство для обращения с этими животными, недостаточны.

Глава региона считает, что чипирование собак не гарантирует безопасности людей, так как есть случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред окружающим. «Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан», — добавил Денис Паслер.

Кроме того, губернатор призвал глав муниципальных образований провести тщательное обследование территорий и отловить всех безнадзорных неучтенных собак.

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Как отмечает «Лента.ру», по факту гибели ребенка в Оренбурге следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.