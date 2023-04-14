Общество

Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?»

Телезрительница из Псковской области Диана Репкова задала вопрос знатокам программы «Что? Где? Когда?». Выпуск передачи в рамках весенней серии игр вышел в эфире Первого канала в воскресенье, 16 апреля.

В своем вопросе псковичка напомнила, что известный писатель Корней Чуковский в одном из произведений повествовал, как гимназисты и гимназистки обменивались записками. Почтальонами выступали, сами того не подозревая, их учителя. Ответить на вопрос, что являлось «почтовым ящиком», и предлагалось знатокам. Сам предмет был помещен в «черный ящик».

Знатоки воспользовались помощью клуба и высказали предположение, что это калоши. Ответ оказался правильным.

Диана Репкова получит сто тысяч рублей в качестве компенсации, так как знатоки сумели ответить на ее вопрос только с помощью клуба.

Отметим, что псковичка участвовала в финальной игре 2022 года, однако в тот раз ее вопрос в программе не прозвучал.