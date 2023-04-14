20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 202 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.
Избавиться от болезни за сутки смогли 24 пациента, всего – 126 778. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков - 43069/16
- Великие Луки - 18398/2
- Бежаницкий район - 1655/0
- Великолукский район - 2923/0
- Гдовский район - 2276/0
- Дедовичский район - 3160/0
- Дновский район - 1046/0
- Красногородский район - 1149/0
- Куньинский район - 1087/0
- Локнянский район - 1240/0
- Невельский район - 5738/0
- Новоржевский район - 1386/0
- Новосокольнический район - 3356/0
- Опочецкий район - 3969/0
- Островский район - 6175/0
- Палкинский район - 1320/0
- Печорский район - 3078/0
- Плюсский район - 2035/0
- Порховский район - 4678/0
- Псковский район - 9921/2
- Пустошкинский район - 1632/0
- Пушкиногорский район - 1930/0
- Пыталовский район - 1951/0
- Себежский район - 3048/0
- Стругокрасненский район - 2186/0
- Усвятский район - 750/0.