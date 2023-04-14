Общество

20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 202 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

Избавиться от болезни за сутки смогли 24 пациента, всего – 126 778. Умерли из-за коронавируса в Псковской области 1 969 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: