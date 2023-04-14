Общество

Считать медведей учились в Полистовском заповеднике

Научно-практический семинар прошел в Полистовском заповеднике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе природоохранной зоны, его участники рассмотрели методы учёта численности, а также определения полового, возрастного и размерного состава популяции бурого медведя на территории Псковской области.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот рассказали о своем опыте реабилитации детенышей медведя, заострили внимание на особенностях биологии медведя, которые необходимо принимать во внимание при работе в полевых условиях.

Смотрите также Голодные медведи вышли из зимней спячки в Псковской области

«Медведи длительное время находятся под пристальным вниманием человека, однако на многие, казалось бы, очевидные вопросы мы ответить не в состоянии. Удивительно, но сейчас достоверная информация о численности и половозрастных характеристиках медведя отсутствует, как на территории России, так и на территории Псковской области, в частности. Такая ситуация сложилась из-за того, что выводы о характеристиках популяций медведя делаются на основании экспертных оценок и данные по численности на одной и той же территории могут отличаться в разы», - рассказали в заповеднике.

На семинаре руководитель Центра спасения медвежат-сирот, старший научный сотрудник Центрально-Лесного биосферного заповедника Сергей Пажетнов представил авторскую методику В. С. Пажетнова, позволяющую получить объективные сведения о численности и структуре популяции бурого медведя в России. В ходе семинара участники разобрали алгоритм проведения учета, обработку и интерпретацию данных, взаимодействие между исполнителями. Семинар послужит вкладом в сохранение и изучение природных богатств Псковской области и России, так как методика может быть применена для получения информации о популяции бурого медведя на территории всей Российской Федерации, отметили в заповеднике.

В 2023 году на территории Псковской и Тверской областей проведут учеты территориальных группировок медведя с использованием методики В. С. Пажетнова. В проведении учетов планируют принять участия уполномоченные комитеты и министерства при правительствах областей, охотпользователи и сотрудники особо охраняемых природных территорий регионов.

«Сотрудничество Полистовского заповедника с Центром спасения медвежат-сирот будет продолжено и скоро мы приступим к реализации нескольких совместных проектов, направленных на научно-техническое взаимодействие и экологическое просвещение. Благодарим спикеров и участников за помощь в организации и проведении семинара», - добавили в заповеднике.

В семинаре приняли участие представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, государственные инспекторы и научные сотрудники Полистовского и Центрально-Лесного заповедников, специалисты Центра спасения медвежат-сирот, межрайонные охотоведы.