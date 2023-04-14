Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили за организацию парада Победы

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что парад Победы 9 мая необходимо провести в любом случае. Это следует из опроса, в котором принял участие 381 человек.

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Почти половина выразивших своё мнение респондентов (49,87%) настаивает на проведении военного парада.

Следующий по популярности ответ – «сейчас не время праздновать». 24,93% голосующих посчитали, пока идёт спецоперация, парад Победы необходимо отложить.

Ещё 15,49% решили, что стоит организовать только шествие «Бессмертного полка». Провести парад в ограниченном формате предлагают 1,84% голосующих.

Только 0,79% решили, что последнее слово в вопросе проведения парада должны сказать власти.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?