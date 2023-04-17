Общество

Имена победителей конкурса «Профессионалы» назвали в Псковской области

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Псковской области прошел с 5 по 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участие в чемпионате приняли свыше 230 конкурсантов. Они соревновались в мастерстве владения массовыми и перспективными компетенциями, востребованным на рынке труда в России. Всего — 31 профессиональное направление.

Основными площадками проведения соревнований стали Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский кооперативный техникум, Островский многопрофильный колледж, Детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб» Центра оценки качества.

Итоги регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Псковской области по компетенциям доступны по ссылке.

В июне — июле победители региональных чемпионатов встретятся в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики, добавили в правительстве.