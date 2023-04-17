Общество

Михаил Ведерников вручил государственные награды сотрудникам Росгвардии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды сотрудникам управления Росгвардии по Псковской области, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бойцы выполняли боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, где проявили особое мужество и отвагу. Им вручили 5 медалей ордена «За заслуги перед Отечественном II степени», медаль «За отвагу» и Почётную грамоту.

«На мероприятие росгвардейцы пришли вместе со своими родными, среди которых были и дети. С большим удовольствием вручил ребятам небольшие подарки. Пусть читают хорошие книги и берут пример со своих отцов», – отметил губернатор.