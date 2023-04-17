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Общество

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля

18.04.2023 09:41|ПсковКомментариев: 0

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.

Напомним, в Пскове с 18 апреля по 25 апреля пройдет семинар для реставраторов «Камень, дерево, металл - как сохранить?» и выездная школа реставрации для студентов художников и архитекторов вузов на объекте культурного наследия федерального значения - церкви Георгия со Взвоза 1494 года постройки. 

Мероприятия пройдут в рамках межрегионального слета молодых реставраторов «Наследники мастеров».

Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 

Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая на генеральной сессии ЮНЕСКО в 1972 году и вступившая в силу в декабре 1975 года. Документ дал определения культурного и природного наследия. Культурным наследием считаются памятники (архитектурные и произведения монументальной скульптуры и живописи, элементы или сооружения археологического характера, надписи, пещерные жилища), группы отдельных или связанных зданий, объекты творения человека или совместные произведения природы и человека, а также территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с исторической, эстетической, этнологической или антропологической точки зрения, уточняет calend.ru

Природным наследием считаются природные объекты или четко очерченные природные территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с эстетической или научной точки зрения, или естественной красоты. К природному наследию также относятся геологические и физиографические образования и территории, которые представляют собой среду обитания находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих ценность с точки зрения науки или сохранения.

Государства-участники конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного на их территории. По состоянию на 2020 год, к конвенции присоединились и стали государствами-участниками 194 страны. В настоящее время в Список всемирного наследия (который обновляется не реже одного раза в два года) входит 1121 объект, расположенный в 167 государствах-участниках. Помимо престижа, статус объекта ЮНЕСКО означает, что он имеет право на дополнительные гарантии сохранности и целостности, на своевременную и качественную реставрацию, приоритет в финансировании, а также на контроль за состоянием сохранности.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 29 объектов России – 18 культурных и 11 природных. Также в стране насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Добавим, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО входят и памятники Псковской области. 

Теги: #праздник #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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