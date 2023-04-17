Псковичка получила жизненно важное лекарство после жалобы в прокуратуру

Женщину в Пскове обеспечили жизненно важными лекарственными препаратами по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Жительница Пскова обратилась в прокуратуру из-за неполучения мер социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения. Сотрудники ведомства установили, что в связи с наличием заболевания по жизненным показаниям лечащий врач рекомендовал женщине прием лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых.
«Вопреки требованиям федерального законодательства, должностными лицами учреждения здравоохранения соответствующее лечение пациенту назначено несвоевременно, лекарственные препараты не выданы», - заключили в прокуратуре.
Главному врачу медицинской организации внесли представление с требованием предоставить женщине лекарственные препараты в необходимом количестве в соответствии с медицинскими показаниями.
Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.