Общество

В Псковской области стартовала оценка проектов, реализованных на средства Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов с 24 апреля по 30 июня проводит оценку результатов реализации поддержанных проектов некоммерческих организаций (НКО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Принять участие в оценке может любой желающий на портале оценка.гранты.рф. Там размещены сведения о проектах: их содержание, отчеты и результаты. Там можно высказать мнение об успешности реализации любого проекта, основываясь на информации из отчета или на собственный опыт участия в его мероприятиях.

Полученные оценки, комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить поддержку в будущих конкурсах, а также на возможность попасть в число 100 лучших реализованных проектов, добавили в пресс-службе.