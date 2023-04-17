Общество

Волонтеров-псковичей приглашают принять участие в донорской акции

Принять участие в донорской акции приглашает совершеннолетних волонтеров-псковичей городской молодёжный центр 20 апреля, во Всемирный день донора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Одной из главных причин участия в такой акции является ощущения счастья и радости от того, что было сделано доброе дело, которое может спасти не одну жизнь. Донор, сдавший кровь один раз, спасает жизни трёх человек», – сказала постоянный волонтёр центра.

Место встречи волонтёров в 16:00 у ГБУЗ «СПК Псковской области» (Интернациональный переулок, 4). Перед тем, как отправиться на станцию переливания крови, необходимо заранее ознакомиться с более подробной информацией о сдаче крови, а также обязательно позавтракать и выпить сладкий чай, взять с собой паспорт и СНИЛС, добавили в центре.

Предварительная запись обязательна.