Общество

Более двух тысяч псковичей в 2023 году уведомили о размере их будущей пенсии онлайн

С начала года более 2,3 тысячи жителей Псковской области получили проактивные уведомления от Социального фонда России о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

По словам управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой, в уведомлении социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

«Проактивное информирование даёт гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах социального фонда», - отметили в отделении.

Там напомнили, что проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам, начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет.