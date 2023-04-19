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Общество

Изменения в законодательстве по охране труда псковичам объяснят на конференции

20.04.2023 13:47|ПсковКомментариев: 0

Руководителей организаций, специалистов по охране труда и членов профсоюзов Псковской области приглашают принять участие в видеоконференции «Изменения законодательства по охране труда в 2023 году». Она состоится 26 апреля в 11.00 в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В конференции примут участие представители Государственной инспекции труда в Псковской области, Отделения социального фонда России Псковской области, специалисты, осуществляющие обучение специалистов и руководителей по вопросам охраны труда, а также занимающиеся проведением специальной оценки условий труда.

Участники конференции расскажут о последних изменениях в законодательстве по охране труда, а также ответят на интересующие вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию необходимо в срок до 12:00 25 апреля по ссылке.

Теги: #регион60 #облсовпроф #охрана труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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