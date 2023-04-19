Общество

О программе первомайских мероприятий расскажет Игорь Иванов в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится завтра, 21 апреля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен первомайским мероприятиям, которые пройдут в Псковской области под эгидой профсоюзов.

В этом году Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала регионам не проводить в Праздник Весны и Труда митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности. Как пройдет Первомай на фоне таких рекомендаций? Под какими лозунгами? На каком автобусе 1 мая в Пскове можно будет проехать «зайцем» и причем тут профсоюзы? Об этом и многом другом расскажет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Начало брифинга — в 11.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.