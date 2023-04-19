Общество

Муниципальная служба должна стать привлекательной для молодых людей - Путин

Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей. Мы работаем над этим и, например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "Госстат". В ее основе система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций», - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президент добавил, что для привлечения молодежи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами: не менее значима качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.

«Надо создавать какие-то конкурентные преимущества и искать эти конкурентные преимущества. Привлекательные для того, чтобы нужные люди с нужной квалификацией, с уровнем образования и мотивированные внутренне шли на эту работу», - приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин также отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльнее, чем работа на государственной или муниципальной службе, поэтому в данном случае должна быть мотивация - престиж, звание, премии.

«Вы сейчас упомянули о таких программах как "Земский фельдшер", врач, учитель и так далее, мы же исходим из того, чтобы привлекать людей со стороны... Наверное, можно продумать какие-то стимулы для муниципального звена управления, но здесь всё-таки, прежде всего, мне кажется, упор нужно делать на местных граждан, которые чувствуют тот муниципалитет, где они живут, работают, откуда они родом. Местным всегда виднее, что нужно сделать для развития, на что нужно сделать упор», - заключил российский лидер.

Он также выразил желание, чтобы на данную тему высказались и губернаторы.