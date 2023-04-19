Псковичам рассказали, как уберечь детей от игр с огнем

Псковичам рекомендовали придумать для ребенка полезные и интересные дела, чтобы во время отсутствия родителей у него не возникло желание заняться чем-то опасным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«Дети по своей природе очень любопытны и любят фантазировать, особенно если им скучно. Но детские игры не всегда бывают безопасны. Одним из детских развлечений могут стать шалости с огнем. И такие опасные игры нередко могут обернуться трагическими последствиями Статистика показывает, что некоторая часть от общего числа пожаров происходит именно по причине детской шалости с огнём. Зачастую такое происходит, когда взрослые уходят из дома, забывают о правилах пожарной безопасности и оставляют детей без присмотра», – отметили в ведомстве.
Псковичам дали рекомендации, которые помогут предотвратить последствия игр с огнем:
Уходя из дома, родителю необходимо занять ребёнка чем-нибудь полезным и интересным, чтобы на время отсутствия взрослых у него не возникло желание заняться чем-то опасным.
«Уважаемые родители, очень важно, чтобы вы следовали этим рекомендациям. Учили своих детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое бесценное – это жизнь ребенка», – заключили в МЧС.