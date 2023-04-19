Общество

Псковичам рассказали, как уберечь детей от игр с огнем

Псковичам рекомендовали придумать для ребенка полезные и интересные дела, чтобы во время отсутствия родителей у него не возникло желание заняться чем-то опасным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Дети по своей природе очень любопытны и любят фантазировать, особенно если им скучно. Но детские игры не всегда бывают безопасны. Одним из детских развлечений могут стать шалости с огнем. И такие опасные игры нередко могут обернуться трагическими последствиями Статистика показывает, что некоторая часть от общего числа пожаров происходит именно по причине детской шалости с огнём. Зачастую такое происходит, когда взрослые уходят из дома, забывают о правилах пожарной безопасности и оставляют детей без присмотра», – отметили в ведомстве.

Псковичам дали рекомендации, которые помогут предотвратить последствия игр с огнем:

рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;

не поручать маленьким детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

не упускать из виду детей, когда работает газовая плита;

не держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы

рассказать ребёнку о последствиях неосторожного обращения со спичками, свечами или электроприборами, к чему могут привести неосторожные или необдуманные действия;

если возникла необходимость выйти из дома, то не стоит забывать выключить электроприборы из сети, перекройте газовый вентиль;

проверить, все ли опасные предметы, спички и зажигалки хорошо спрятаны;

оставить ребёнку номера телефонов чрезвычайных служб.

Уходя из дома, родителю необходимо занять ребёнка чем-нибудь полезным и интересным, чтобы на время отсутствия взрослых у него не возникло желание заняться чем-то опасным.

«Уважаемые родители, очень важно, чтобы вы следовали этим рекомендациям. Учили своих детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое бесценное – это жизнь ребенка», – заключили в МЧС.