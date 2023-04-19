Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о программе Праздника Весны и Труда

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о первомайских мероприятиях, которые пройдут в Псковской области под эгидой профсоюзов. В эти минуты он начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В этом году Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала регионам не проводить в Праздник Весны и Труда митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности. Как пройдет Первомай на фоне таких рекомендаций? Под какими лозунгами? На каком автобусе 1 мая в Пскове можно будет проехать «зайцем» и причем тут профсоюзы?

Об этом и многом другом расскажет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.