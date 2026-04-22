Началось благоустройство псковского сквера на пересечении Чудской и Ижорского Батальона

Подрядчик приступил к благоустройству сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», об этом 22 апреля сообщил в своём Telegram канале глава города Борис Елкин.



После завершения всех работ здесь появятся удобные пешеходные дорожки, будут установлены малые архитектурные формы – мостик и арт‑объект в виде зонта, велопарковка, а также скамейки и урны. Помимо этого, обустроят спортивную площадку, проведут озеленение, смонтируют освещение и установят систему видеонаблюдения.



«Создаём пространство, где приятно гулять, отдыхать и заниматься спортом!» - комментирует Борис Елкин.

Напомним, вчера в Пскове стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году.