 
Общество

Началось благоустройство псковского сквера на пересечении Чудской и Ижорского Батальона

0

Подрядчик приступил к благоустройству сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», об этом 22 апреля сообщил в своём Telegram канале глава города Борис Елкин.


Фотографии: Борис Елкин / Telegram

После завершения всех работ здесь появятся удобные пешеходные дорожки, будут установлены малые архитектурные формы – мостик и арт‑объект в виде зонта, велопарковка, а также скамейки и урны. Помимо этого, обустроят спортивную площадку, проведут озеленение, смонтируют освещение и установят систему видеонаблюдения.


«Создаём пространство, где приятно гулять, отдыхать и заниматься спортом!» - комментирует Борис Елкин.

Напомним, вчера в Пскове стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026