Общество

Нарушения выявили в деятельности псковской охранной организации

Нарушения в оказании охранных услуг выявила Псковская транспортная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о частной охранной деятельности на объектах таможенной инфраструктуры, в ходе которой выявила нарушения.

Осуществляющая свою деятельность в Пскове частная охранная организация оказывала услуги с нарушением установленных требований к порядку заключения договора на оказание охранных услуг, утверждения должностной инструкции частного охранника, а также внесения в удостоверение частного охранника сведений о продлении срока его действия.

В этой связи Псковский транспортный прокурор руководителю общества внес представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.