Общество

Игорь Иванов о Первомае: Проводить массовые мероприятия сейчас не время

Проводить широкие массовые мероприятия сейчас не стоит из соображений безопасности. Такое мнение председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выразил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Проводить широкие массовые мероприятия со скоплением людей сейчас не время, из соображений безопасности следует от них отказаться. Сегодня повестка такая, что от профсоюзов ждут конкретной помощи. Рекомендуется проводить встречи с губернатором, муниципальные трехсторонние комиссии, решать вопросы охраны труда. Для нас праздник 1 мая остается Днем солидарности трудящихся, когда профсоюзы заявляют о своих правах», – отметил Игорь Иванов.

До 10 тысяч человек будут участвовать в праздновании Первомая: законодательные, исполнительные власти, муниципальные, партнеры облсовпрофа, продолжил он.

Первомайские мероприятия стартуют с понедельника следующей недели. Начнутся они со старта автопробега, посвященного Дню солидарности трудящихся. Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартуют в 10:00 утра с улицы Советской. Автопробег пройдет по маршруту улица Советская - площадь Победы - Памятник 6-й роте - Памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская.

Одновременно со стартом автопробега с автобусной остановки «Вокзал» в 10:00 стартует профсоюзный автобус, в котором все желающие пассажиры смогут получить консультацию по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и на базах отдыха и бесплатно доехать до нужной остановки. Профсоюзный автобус будет легко узнать по символике профсоюзов на бортах транспорта. Автобус будет курсировать по маршруту №17.

В 12:00 в большом зале Дома профсоюзов начнется праздничный концерт под лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны». В рамках концерта будет осуществляться сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

Также состоится заседание областной трехсторонней комиссии, муниципальный трехсторонних комиссий в Пскове и Великих Луках с рассмотрением основных вопросов повестки.

Кроме того, состоится онлайн-митинг в замену традиционного шествия.