Общество

«Вахта памяти» стартовала в Невельском районе

Официальное открытие межрегиональной «Вахты памяти-2023» состоялось в Невельском районе 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Невельский вестник

Традиционное мероприятие, которое проводит межрегиональное поисковое объединение «Псковский рубеж», посвящено 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Поисковики снова будут работать в окрестностях деревни Бегуново, где в июле 1941-го года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери.

Полевой лагерь раскинулся в поле у дороги Бегуново - Смольники, в 12 километрах от Невеля. В этом году «Вахта памяти» собрала порядка 120 участников из 7 регионов: Псковской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. Присутствуют представители 18 поисковых отрядов.

На сегодняшний день поисковые работы уже начались, есть первые результаты: обнаружены останки бойца, которого предстоит эксгумировать поисковикам из Перми.

Поиски павших воинов будут вестись по 3 мая, на следующий день состоится перезахоронение останков. Также на протяжении предстоящей недели запланированы культурно-массовые события, а 29 апреля пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Невельского района. В этот день будут работать интерактивные площадки, состоится фаер-шоу. Мероприятие будет открытым для всех желающих, его смогут посетить не только участники «Вахты памяти», но и местные жители.

Помимо этого, запланировано обучение в рамках просветительского проекта по популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

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Напомним, в 2022 году в рамках «Вахты памяти» в Невельском районе поисковикам удалось поднять останки 94 бойцов РККА, были найдены 28 медальонов. Большая часть воинов теперь покоится в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района, некоторых перезахоронили на родине. В деревне Бегуново в память о погибших солдатах установили монумент.