Общество

Скованные одной целью

До «Вахты памяти-2023», которая пройдёт в Невельском районе, осталось меньше месяца. Опытные поисковики проверяют исправность металлоискателей, достают из кладовок лопаты, изучают карты и архивные документы. А новички подыскивают термобельё и морально готовятся жить в палатке в условиях неустойчивой апрельской погоды.

Поиски павших бойцов будут вестись на месте ожесточённых боёв вблизи деревни Бегуново. Псковская Лента Новостей выяснила, как идёт подготовка к предстоящей акции, чему научат участников, что взять с собой «перворазникам», и почему жизнь «в полях» - это романтично.

Здесь и далее: фото объединения «Псковский рубеж»

Надо повторить

В этом году «Вахта памяти», которую организует межрегиональное поисковое объединение «Псковский рубеж», будет посвящена 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Место проведения осталось прежним - окрестности деревни Бегуново, где в июле 1941-го года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери.

Прошлая «Вахта памяти» собрала 89 участников из 6 регионов. Присутствовали представители 14 поисковых отрядов. Совместными усилиями им удалось поднять останки 94 бойцов РККА, были найдены 28 медальонов. Большая часть воинов теперь покоится в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района, некоторых перезахоронили на родине. В деревне Бегуново в память о погибших солдатах установили монумент.

Результаты прошлого года сподвигли участников к однозначному выводу - нужно повторить. Полевой лагерь вновь раскинется в поле у дороги Бегуново - Смольники, в 12 километрах от Невеля. На этот раз даты проведения акции несколько отличаются от привычных - «Вахта памяти-2023» состоится с 21 апреля по 4 мая. «Начинаем и заканчиваем на 4 дня раньше. Это связано, в первую очередь, с участием поисковиков из отдаленных регионов. Им еще до дома добираться по двое суток, а там многим не просто участвовать, но и организовывать мероприятия ко Дню Победы», - пояснил руководитель объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.

На данный момент уже поступили заявки от 12 поисковых отрядов из 7 регионов: Псковской области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края, Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего на «Вахте памяти» под Невелем ждут порядка двухсот поисковиков.

Кирилл Шляц отметил, что расширенный состав участников позволит охватить поисковой работой гораздо большую площадь по сравнению с прошлым годом. И благодаря этому достичь как минимум прошлогодних, а может, даже лучших результатов по количеству поднятых останков и установленных имён. «Но ставить амбициозные цели сложно, это вопрос поисковой удачи. В поиске в принципе планировать что-то невозможно», - уточнил руководитель «Псковского рубежа».

У поисковиков есть несколько листов аэрофотосъемки района проведения «Вахты Памяти». Это высококачественные снимки из зарубежных архивов, которые позволяют определить места воронок, траншей, укреплений. Именно там могут лежать останки бойцов. «Это хорошее подспорье, инструмент реально работает. Благодаря таким снимкам уже неоднократно удавалось обнаружить останки», - пояснил Кирилл Шляц.

Он заметил, что в преддверии выезда в поля закупается необходимое оборудование и предметы быта, ведётся планирование торжественных и культурно-массовых мероприятий.

К примеру, на прошлой «Вахте» работала школа поисковика для ребят из Невеля. Проходили концерты, просмотры кинофильмов и даже кулинарный фестиваль. Его планируется повторить и в этом году - в день проведения мероприятий, посвященных освобождению района. Тогда же будут работать интерактивные площадки, состоится фаер-шоу. «Мероприятие будет открытым для всех желающих, его смогут посетить не только участники «Вахты», но и местные жители», - добавил Кирилл Шляц.

Помимо этого, запланировано обучение в рамках просветительского проекта по популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Спикеры из Казани и Пскова расскажут и покажут, что такое военная археология, каковы особенности анатомической экспертизы при эксгумации, как и зачем правильно оформлять протоколы эксгумации и раскопа, как проводить вещественную экспертизу находок и многое другое. Подтвердили своё участие и практикующие псковские археологи, готовые поделиться опытом.

Смотрите также Сила в правде

Соприкоснуться с войной

Обустройство лагеря и подготовка к полевой работе начнутся непосредственно перед «Вахтой». Организаторы всегда стараются максимально улучшить быт участников, сделать его наиболее комфортным.

«Лагерь будет обустраиваться, исходя из нашего опыта и потребностей. Необходимы вода, дрова, хороший подъезд и так далее. Но надо понимать, что в этом деле есть определенная романтика. Невозможно построить в поле гостиницу со всеми удобствами — да это будет уже и не «Вахта», - заметил Кирилл Шляц.

Однако элементарные условия будут обеспечены. К примеру, поисковики смогут посещать самую настоящую стационарную баню, которую построили из деревянного сруба в прошлом году. Тогда не было отбоя от желающих помыться и погреться — по ночам стояли заморозки. Некоторые ребята ночевали прямо в бане, которая топилась ежедневно.

«Если человек может каждый день сходить в баню, почистить зубы и умыться тёплой водой, погреться или постираться, подсушить вещи, - вопрос комфорта, в том числе для девушки, вполне решенный», - поделилась впечатлениями член псковского отряда «Зверобой» Алина Глазкова, которая будет участвовать в поисковых работах в пятый раз.

Её путь в качестве эксгуматора и антрополога начался в 2018-м году. Девушку вдохновили необычная атмосфера, царившая на раскопках, интересная работа поисковиков и обилие эрудированных людей, подкованных в области истории Великой Отечественной войны. «Интересно было увидеть войну так близко, соприкоснуться с ней и понять, что это такое», - вспомнила она.

Алина Глазкова обычно занимается антропологической работой, которая подразумевает оформление документов, археологическим подъемом останков и их идентификацией. «Это очень серьезная и ответственная задача, которая подытоживает, систематизирует наш коп. Просто достать останки из земли - действие бессмысленное. Останки достаются для того, чтобы их идентифицировать», - подчеркнула член отряда «Зверобой».

Также она проводит лекции для юных поисковиков, объясняет им, как правильно заполнять протоколы раскопа и эксгумации и зачем это нужно, как идентифицировать останки, как их фотофиксировать. Проходят инструктажи по работе на местности: что можно брать в руки, а что нельзя, как поступать со взрывоопасными предметами, как искать останки и работать археологическим методом во время эксгумации.

«Нужно не просто их откопать и выкинуть лопатой из ямы. Почва снимается аккуратно слой за слоем. Кроме того, надо понимать, зачем нужен тот или иной инструмент, как работать кистями, лопатками, как правильно расчищать останки, чтобы их не повредить, на что обратить внимание», - поделилась Алина Глазкова.

Она заметила, что проект «Сила в правде» поможет обучить поисковиков антропологии эксгумации и узнать, как, например, не спутать камушек с фалангой пальца. «Отчасти это примитивные вещи, но они очень важны. Потому что если ты не понимаешь, как выглядит та или иная косточка, можешь растеряться и потерять очень много находок», - пояснила поисковик.

Помимо этого важно знать, как выглядела советская форма, и отличать её от немецкой — по остаткам одежды можно идентифицировать человека. Следует быть готовым и к неочевидным находкам, таким как агитки. «Пропаганда на войне - очень большая и интересная тема, но многие ей не уделяют должного внимания. Хотя с исторической точки зрения, да и вообще для понимания общей картины, это очень важно. Есть и другие неочевидные находки, по которым можно сделать какие-то выводы, но для этого нужно быть осведомленным», - добавила Алина Глазкова. Поэтому в рамках «Вахты памяти» она рассказывает участникам об истории костюма времён Великой Отечественной войны, об оружии и других находках, которые могут повстречаться на месте раскопок.

Например, записки в смертных медальонах: «Передайте маме, что я погиб», «Нашедшего этот листок прошу передать по адресу...» По словам Алины Глазковой, после прочтения таких строк останки словно обретают душу.

«Мы всегда подходим к раскопкам с холодной головой, о многих вещах стараемся не думать - иначе будешь просто целый день реветь над останками. Но когда находишь записочки с какими-то личными вещами, для тебя этот человек становится осязаемым, «живым» и очень близким. Начинаешь думать о том, что у него тоже были чувства, эмоции, мама и папа, любимые люди. Что они о чем-то мечтали, и ни в коем случае не хотели умирать. И тогда ты понимаешь, зачем ты здесь», - рассказала Алина Глазкова.

Нерушимые связи

Все люди, ежегодно отправляющиеся на «Вахту памяти», движимы одной идей — увековечить память погибших солдат, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны, и по возможности вернуть их останки семьям. При этом каждый в копе находит что-то свое: одним нравится ходить по лесу и что-то искать, другим - заниматься археологической работой, третьим - изучать историю Великой Отечественной войны и просвещать людей. Четвертые просто выезжают на «Вахту», чтобы сбежать от городской суеты, и им всё равно: ходить с лопатой, готовить на кухне, рубить дрова — что угодно, лишь бы заниматься этим вне города.

«При этом все работают на одно общее дело: ищут погибших, помогают обезвредить наши леса, чтобы эхо войны никого не коснулось. Цели и мотивы у каждого свои, но все мы представляем огромнейшее сообщество единомышленников, которые на протяжении двух недель говорят на одном языке, живут одной жизнью», - подчеркнула член поискового отряда «Зверобой». Она добавила, что дружеские связи, зародившиеся на «Вахте памяти», становятся нерушимыми.

Командир отряда «Тихие зори» Кирилл Баринов подтвердил, что «Вахта Памяти» собирает огромное количество людей, не равнодушных к вопросу сохранения памяти и истории. Туда приезжают энтузиасты из разных уголков страны и стран СНГ, чтобы отдать дань памяти погибшим.

«В 2010 году я узнал от знакомого про поисковую работу и про поиск солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, которые так и остались лежать на полях сражений, никем не погребенные. А с 2011 года началась моя «Вахта Памяти». Поисковая работа — это дань памяти погибшим за нашу Родину и сохранение памяти о тех трагичных годах», - поделился своей историей Кирилл Баринов.

Отряд «Тихие зори» существует с 2015 года и работает по всему региону. Так, в 2017 году в сотрудничестве с локнянским поисковым отрядом «Память» проводились работы в деревне Гривки, где удалось поднять 45 солдат. Среди них был обнаружен боец с тремя медалями: «За отвагу», «За Боевые заслуги», «За Оборону Сталинграда». «Имя героя смогли восстановить благодаря нашим товарищам из поискового отряда «Феникс» только в начале 2023 года, тогда же благодаря работе «Псковского рубежа» получилось установить связь с родственниками солдата», - уточнил Кирилл Баринов.

Отряд «Тихие зори», как и многие другие, занимается просвещением и привлечением молодых людей к поисковому движению. В образовательных учреждениях Пскова проводятся классные часы, приуроченные к тем или иным датам в истории войны 1941-1945 годов, либо связанные с поисковым движением России. «Основной посыл, который несут наши мероприятия, - это сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, и что 9 мая - это праздник со слезами на глазах», - добавил Кирилл Баринов.

Романтика костра

Молодое поколение ежегодно участвует и в «Вахте памяти». Для новичков организаторы составили небольшое наставление, с которым можно ознакомиться в группе «Псковского рубежа» в соцсети «ВКонтакте». Кирилл Шляц обратил внимание, что в первую очередь важно соблюдать технику безопасности. Следует смотреть, что делают опытные поисковики, внимательно их слушать и поступать только так, как говорят.

«Ну, и соответственно, новичкам стоит подготовиться к жизни в полевых условиях, посоветоваться с более опытными ребятами, чтобы понимать, что нужно взять с собой. Не надо красоваться - никто туда не едет наряжаться, всё должно быть практично. И не стоит геройствовать, говорить: «Нет, я не замерзну». Лучше пускай теплая одежда не пригодится, чем её не будет, когда это потребуется. Иначе есть риск заболеть, и вся «Вахта» пройдет в соплях, слезах и таблетках», - озвучил рекомендации руководитель «Псковского рубежа».

Алина Глазкова подтвердила, что «Вахта памяти» всегда проводится в такой период, когда погоду предугадать почти невозможно. Поэтому важно продумать свой быт до мелочей: не только во что вы будете одеваться, но и где планируете спать. Здесь всё зависит от потребностей и возможностей: одни ездят с одноместной палаткой, другие могут позволить себе большую отапливаемую или даже трейлер на колесах. «Участники вахты - это совершенно разные люди. Мы с мужем сделали кровать в машине, спим там», - поделилась наша собеседница.

Она подчеркнула, что поисковое сообщество живёт по принципу взаимовыручки, и если кому-то чего-либо не хватает, его не оставят в беде. «Голодными, холодными, грязными и замученными вы на копе никогда не будете, - заверила Алина Глазкова. - Но большая часть, конечно, зависит от тебя самого. Никто за тебя не купит подходящую палатку или качественное термобельё. Все зависит от желания, возможностей, в том числе финансовых, от идейности, увлеченности и от того, насколько комфортным ты хочешь сделать свой быт на две недели».

Поисковик заметила, что полевой быт на любителя, и не всем подойдет. Если человек любит отдых на природе и готов закрывать глаза на нюансы вроде сосновых иголок в еде, холодных ночей и одежды в несколько слоёв, внезапных дождей — тогда всё будет хорошо. А домоседам, предпочитающим тепло и уют квартиры, тем, кто боится насекомых, не любит находиться на свежем воздухе, запах костра и дыма, - таким людям на «Вахте» будет тяжело.

По словам Алины Глазковой, заядлым поисковикам все условия и нюансы такой жизни в кайф: и ставить палатку, и спать в ней, и сидеть у костра, и колоть дрова, и готовить на открытом огне. Девушка заметила, что всё это подразумевает физический труд, однако он не в тягость, а в радость. Тем более, современные изобретения могут существенно облегчить существование: например, есть портативные газовые плитки, позволяющие приготовить еду, «хоть сидя на сосне».

«Туда ездят люди, которые понимают романтику костра, а значит, и всё остальное. Это приключение, и оно дает очень много сил, больше, чем забирает. Там интересно всё от А до Я — от того, как ты утром проснулся, до того, как ты вечером лёг. Чтобы понимать это, там надо побывать. Советую всем, кто хочет вырваться из рутины и попробовать что-то новенькое», - подытожила Алина Глазкова.

Поисковики месяцами штудируют архивы, потом обустраивают быт в полях и не без удовольствия копаются в земле и болотной жиже. Они тратят свои силы, время и деньги с одной лишь целью — помочь бойцам вернуться с той войны и увековечить их подвиг. Всё это нужно, в первую очередь, живым: ни один учебник не расскажет столько, сколько собственноручно поднятый из земли воин.

Ульяна Ловыгина