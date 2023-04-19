Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 335 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

Избавиться от болезни за сутки смогли 22 пациента, всего – 126 974. Умер из-за коронавируса в Псковской области еще один человек, всего - 1 970 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: