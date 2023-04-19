Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 335 раза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.
Избавиться от болезни за сутки смогли 22 пациента, всего – 126 974. Умер из-за коронавируса в Псковской области еще один человек, всего - 1 970 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 43115/16
- Великие Луки – 18419/4
- Бежаницкий район – 1659/1
- Великолукский район – 2930/3
- Гдовский район – 2276/0
- Дедовичский район – 3161/0
- Дновский район – 1047/0
- Красногородский район – 1149/0
- Куньинский район – 1087/0
- Локнянский район – 1240/0
- Невельский район – 5739/0
- Новоржевский район – 1386/0
- Новосокольнический район – 3357/0
- Опочецкий район – 3984/4
- Островский район – 6182/2
- Палкинский район – 1320/0
- Печорский район – 3084/3
- Плюсский район – 2041/2
- Порховский район – 4682/1
- Псковский район – 9926/1
- Пустошкинский район – 1633/0
- Пушкиногорский район – 1934/0
- Пыталовский район – 1951/0
- Себежский район – 3048/0
- Стругокрасненский район – 2189/0
- Усвятский район – 750/0.