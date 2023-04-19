Общество

Грибы Пушкинского заповедника рекомендовали занести в Красную книгу региона

Занести в новое издание Красной книги Псковской области три вида грибов, обнаруженных на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», рекомендует кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской Академии наук (Санкт-Петербург) Вера Коткова. Это предложение исследователь высказала сегодня, 21 апреля, на заседании научно-практической конференции «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред», которую проводит музей-заповедник.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, доклад Веры Котковой был посвящён афиллофоровым грибам (то есть, грибам с гладким, складчатым, зубчатым, шиловидным, трубчатым или пластинчатым спороносным слоем (к ним относятся, в том числе, и популярные лисички или всем известная чага — ред.) в усадебных парках и лесных экосистемах Пушкинского заповедника. Многие из них, особо подчеркнула Вера Коткова, являются индикаторами или специализированными видами биологически ценных лесов Северо-Запада России.

В музее также отметили, что «открытая» на первом заседании конференции рассказом о книге санкт-петербургских исследователей «грибная тема» сегодня получила самые разные продолжения. Например, первому упоминанию о сборе грибов в русской или, по меньшей мере, в псковской литературе было посвящено сообщение единственного на чтениях докладчика-филолога, ведущего научного сотрудника музейных фондов Пушкинского заповедника Елены Ступиной. В своём выступлении исследователь дала развёрнутый комментарий к одной строке «Святогорской повести» — в той её части, где идёт речь о том, что будущий блаженный пастушок Тимофей впервые услышал о Синичьей горе от родителей, «собирая (вместе с ними - ред.) овощи земные».

Рассказала Елена Ступина и о том, что в книгах XVI века грибами называются только те плодовые тела, которые сейчас любители «тихой охоты» называют благородными, а вот рыжики, грузди, волнушки («волницы») имели свои конкретные названия. «Попутно» на конференции вспомнили и о применении грибов в быту в пушкинские времена: их заваривали в качестве чая, использовали для изготовления трута.

Ведущая научно-практической конференции, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик напомнила, что материалы нынешних чтений планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Уже сейчас понятно, — резюмировали в музее, — что такая книга будет не только очень полезна для специалистов биологов и практиков, работающих с зелёными насаждениями, но и для широкого круга читателей.