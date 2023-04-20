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Культура

Книгу «Грибы Пушкинского заповедника» подарили «Михайловскому»

20.04.2023 17:44|ПсковКомментариев: 0

Научная библиотека Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» получила в дар книгу «Грибы Пушкинского заповедника», подготовленную коллективом авторов — сотрудников Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (Санкт- Петербург). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

Новое издание на первом заседании научно-практической конференции «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» представила старший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института Ольга Морозова. В частности, она отметила, что идея создания книги родилась ещё пять лет назад. Выпустить её в свет планировали к столетию Пушкинского заповедника, однако в силу разных причин издание задержалось.

Материал для исследования, конкретизировала Ольга Викторовна, собирали по всей территории Пушкинского заповедника, но более всего — в Михайловских рощах, по дороге из мемориальной усадьбы «Михайловское» к музейному комплексу в Бугрово, по территории, где проложена заповедная экологическая тропа. Учёные отметили здесь много краснокнижных грибов, зафиксировали ряд видов, являющихся маркерами биологически ценных лесов. Докладчица отметила, что в книге поименовано более шестисот видов, что, конечно, «…много, но далеко не всё», и призвала музейщиков, которые прочтут книгу, а потом обнаружат грибы, в неё не попавшие, связаться с авторами и сообщить о своём открытии.

Завтра, 21 апреля, конференция «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжит свою работу.

Теги: #михайловское #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
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